Zugang zum Hauptbahnhof – Gefällte Bäume und zu viel Pflaster erzürnen Linksgrüne – und die SVP Das Fällen der Bäume und die Pflästerung des Hirschengrabens machen niemandem Freude. Für den Ausbau des Berner Hauptbahnhofs nimmt dies der Stadtrat aber wohl in Kauf. Bernhard Ott

Adrian von Bubenberg bot einst Karl dem Kühnen die Stirn, doch sein Denkmal muss dem Bahnhofausbau weichen. Foto: Valérie Chételat

Auf den ersten Blick erinnert die Allianz an die Opposition gegen das Tram nach Ostermundigen: Die SVP und die Grünalternative Partei (GaP) beantragen dem Stadtrat, den Kredit für die Verkehrsmassnahmen zum Ausbau des Hauptbahnhofs zurückzuweisen. Sie wehren sich gegen das Fällen der Alleebäume am Hirschengraben und die Pflästerung des Platzes. Die Bäume müssen weichen, weil nach dem Bahnhofausbau dreimal so viele Fussgänger wie heute den Bubenbergplatz queren. Sie kommen aus einem neuen Zwischendeck im SBB-Bahnhof über den Fussgängerstreifen. Oder sie gehen durch eine Unterführung direkt zum Hirschengraben. Das Denkmal für Adrian von Bubenberg muss dem Ausgang der Unterführung weichen und wird für einige Jahre in die Mitte des Hirschengrabens versetzt. Die Kastanienbäume sollen durch neue Bäume ersetzt werden. Bis diese gross sind, wird es Jahre dauern.