Polizei sucht Zeugen – Verurteilter Sexualstraftäter aus Psychiatrie geflohen In Rheinau ZH ist ein Straftäter während eines unbegleiteten Ausgangs geflohen. Die Polizei fahndet nach ihm und ruft die Bevölkerung um Mithilfe auf.

Die Massnahmestationen 80/82 der Klinik für Forensische Psychiatrie Rheinau. Foto: Keystone/Steffen Schmidt)

Während eines unbegleiteten Areal-Ausgangs ist am Mittwoch gegen 08.30 Uhr ein Straftäter zu Fuss vom Gelände des Psychiatriezentrums Rheinau geflüchtet. Die polizeiliche Fahndung blieb bisher ergebnislos, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagabend mitteilte.

Beim Geflüchteten handelt es sich um einen 33-jährigen abgewiesenen Asylbewerber aus Marokko ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Er befand sich in der geschlossenen Abteilung der Klinik für forensische Psychiatrie in Rheinau.

Er wurde wegen Sexual- und weiteren Delikten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und gilt laut Polizei als gefährlich. Der Geflüchtete ist zirka 180 Zentimeter gross und von fester Statur, er hat schwarze, kurze Haare. Bei seiner Flucht trug er kurze Hosen sowie ein Oberteil mit langen Ärmeln. Er könnte zudem einen kleinen grünen Rucksack bei sich haben.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Flucht oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

Der geflüchtet Asylbewerber aus Marokko ist zirka 180 Zentimeter gross und von fester Statur und hat schwarze, kurze Haare. Foto: Kapo Zürich

( SDA )