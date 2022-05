Abo Wildbienen in der Schweiz – Gefährdete Helferinnen Schnell geht vergessen, dass es neben der Honigbiene noch rund 600 weitere einheimische Bienenarten gibt. Dabei leisten diese Wildbienen einen entscheidenden Beitrag beim Bestäuben von Pflanzen.

Langkopf-Wespenbiene: Sie schmarotzt als Kuckuck in den Nestern von Langhornbienen. Foto: Jürg Sommerhalder

Hans-Martin Bürki-Spycher

Ein feiner Wind streicht durchs Gras. Wie tut das gut, diese milde Frühlingsluft einzuatmen! Wir sind am geografischen Mittelpunkt des Kantons Zürich, nördlich des Dorfes Brütten – und genau da gedeiht eine stattliche Kolonie der Frühlings-Seidenbiene. Es herrscht ein emsiges Treiben, doch anders, als man es von der allseits bekannten Honigbiene gewohnt ist, ist hier jedes Tierchen nur mit sich selbst beschäftigt. Das sandige Bord bietet genau das, was die Frühlings-Seidenbiene braucht, um ihre Kinderstube zu errichten. Daher haben sich gleich Dutzende dieser überzeugten Singles am gleichen Ort niedergelassen.