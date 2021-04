Korrektur eines alten Fehlers – Gedenktafel für Schriftsteller Robert Walser in Biel Lange ging man von einem falschen Geburtsort Robert Walsers aus. An seinem tatsächlichen Geburtsort hat die Stadt Biel nun eine Gedenktafel angebracht.

Die Stadt Biel ehrt den Schriftsteller Robert Walser mit einer Gedenktafel an seinem Geburtsort, der General-Dufour-Strasse 3 in Biel. Foto: Perter Klaunzer (Keystone)

Die Stadt Biel hat am Geburtsort des Schriftstellers Robert Walser eine Gedenktafel angebracht. Lange Zeit ging man von der Kanalgasse als Geburtsort Walsers aus. Erst neuere Recherchen belegten, dass der Autor an der General-Dufour-Strasse 3 zur Welt gekommen war.

Walsers Geburtshaus steht längst nicht mehr, es wurde 1926 abgerissen, um einer Bank Platz zu machen. Heute befinden sich in dem Gebäude eine Drogerie sowie Büros und Praxen.

Mit der Gedenktafel will die Stadt Biel den alten Fehler korrigieren und nun am richtigen Ort auf Walsers Geburtsstätte hinweisen, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Dass der Geburtsort eines bedeutenden Schriftstellers so lange unklar war, hat gemäss den Stadtbehörden mit zwei Dingen zu tun. Zum einen habe Walser meist am Rand der Gesellschaft gelebt, davon 27 Jahre in der Psychiatrie. Zum anderen sei die Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasant gewachsen, sodass neue Strassen hinzugefügt wurden, deren Namen und Hausnummern immer wieder wechselten.

Später Ruhm

Die Initiative für die Gedenktafel ergriffen hat die Bieler Historikerin Margrit Wick-Werder mit der Unterstützung von Thomas Hirschhorn, dem Künstler der «Robert Walser Sculpture», mit der die Stiftung Schweizerische Plastikausstellungen (SPA) 2019 auf dem Bahnhofplatz den Schriftsteller gewürdigt hatte.

Robert Walser lebte von 1878 bis 1956. Obwohl von Schriftstellergrössen wie Hermann Hesse, Franz Kafka oder Robert Musil hoch geschätzt, blieb Walser einem breiten Publikum wenig bekannt. Erst in den 1970er-Jahren wurde Walser wiederentdeckt. Heute gilt er als einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts, wie das Bieler Zentrum Robert Walser schreibt.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.