Flugzeugkollision von Überlingen – Gedenkfeier ohne Angehörige? Das Unglück jährt sich zum 20. Mal. Wegen des Kriegs in der Ukraine werden viele Familien der russischen Opfer nicht anreisen können. Nun sammelt ein Verein Spenden, auch Skyguide hilft. Pia Wertheimer

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Die Kollision in Überlingen forderte 71 Todesopfer. Sie gilt als schwerstes Flugzeugunglück Deutschlands. Video: Adrian Panholzer

20 Jahre sind seit der Nacht vergangen, an die sich Nadja Wintermeyer ihr Leben lang erinnern wird. Immer noch hat sie das unheilvolle Grollen im Ohr, das am 1. Juli 2002 bei Überlingen die Anwohner aus dem Schlaf riss. Eine Passagiermaschine der Bashkirian Airlines und ein Frachtflugzeug von DHL kollidierten in der Luft. Trümmerteile und Leichen fielen vom Himmel. 71 Personen verloren ihr Leben. 49 Kinder. Viele stammten aus der russischen Stadt Ufa. Dafür verantwortlich war die Schweizer Flugsicherung Skyguide.