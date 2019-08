Geburtstag der Ritter

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um den Geburtstag von Rittern und Lügnern. Die Zweite dreht sich um eine geänderte Zahlenordnung. Mit dieser Serie verabschiedet sich der Zahlendreher in eine Sommerpause. Weiter geht es im September. Einstweilen viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Ritter, Lügner und Geburtstage

In der Stadt der Ritter und Lügner wohnen 366 Personen. Sie alle sind an verschiedenen Tagen eines Schaltjahres geboren. Jeder Bewohner hat zwei Fragen beantwortet:



- Sind Sie im Februar geboren? 100 Personen haben mit Ja geantwortet.

- Sind Sie an einem 30. geboren? 60 Personen haben mit Ja geantwortet.



Wie viele Ritter sind im Februar geboren?



Aufgabe 2: Neue Ordnung

Schreibt man die Ziffern von 1 bis 9 der Reihe nach, also 1, 2, 3, . . . , 8, 9, dann wachsen die Summen der benachbarten Zahlenpaare immer um 2:



Ordne die Ziffern neu so, dass die Summen der benachbarten Zahlenpaare immer um 1 wachsen.