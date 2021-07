«Akuter Personalmangel» – Inselspital Bern schliesst Geburtshilfe in Münsingen Das Unispital schliesst den Standort Münsingen. Der Zentralisierungstrend erfasse vermehrt auch Geburtsabteilungen, schreiben die Verantwortlichen.

Die Berner Insel-Spitalgruppe konzentriert die Geburtshilfe an der Frauenklinik am Inselspital. Die Konsequenz: Die Geburtshilfe in Münsingen wird Ende August geschlossen. Die Insel Gruppe begründet diesen Schritt mit akutem Personalmangel bei den Hebammen.

Die Konzentration von Gesundheitsleistungen an weniger Standorten sei ein Trend, der zunehmend auch die Geburtenabteilungen erfasse, schreibt die Insel Gruppe in einer Mitteilung vom Donnerstag. Man habe versucht, diese Entwicklung für die Geburtshilfe am Spital Münsingen zu vermeiden. Doch das strategische Ziel, den Standort zu stärken, sei nicht erreicht worden.

Die Anzahl Geburten habe weiterhin abgenommen. Mit rund 400 Geburten pro Jahr liege sie nun deutlich unter dem Schwellenwert von 800 bis 1000 Geburten, der für einen wirtschaftlichen Betrieb als notwendig angesehen werde, hält die Insel Gruppe weiter fest.

Ausschlaggebend für den Schliessungszeitpunkt seien schliesslich aber die grossen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von berufserfahrenen Hebammen gewesen. Probleme bereitete laut der Insel-Gruppe besonders der Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und an allen Wochentagen. Ab September 2021 sei dieser aufgrund von Personalmangel nicht mehr gewährleistet gewesen.

