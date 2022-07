Trotz umgehender Reanimation – Geborgener Schwimmer in Lüscherz verstorben Am Dienstagnachmittag wurde im Bielersee bei Lüscherz ein 81-jähriger Schwimmer vermisst. Er konnte geborgen, jedoch nicht wiederbelebt werden.

Ein 81-jähriger Schwimmer, der am Dienstagnachmittag im Bielersee bei Lüscherz vermisst worden war, konnte nach der Bergung nicht wiederbelebt werden. Das teilt die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Demnach war der Mann nach 16 Uhr zum Schwimmen in den Bielersee gestiegen und anschliessend vermisst gemeldet worden. Die Seepolizei fand den Mann nach kurzer Suche. Er trieb leblos im Schilf, in rund 300 Metern Entfernung vom Hafen Lüscherz in Richtung Erlach.

Zur Reanimation brachte die Seepolizei den Mann aus dem Kanton Basel-Landschaft in den Hafen Lüscherz. Ein Ambulanzteam übernahm dort die medizinische Betreuung. Trotz der lebensrettenden Massnahmen verstarb der Mann vor Ort.

Die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern legen nahe, dass dem Unfall ein medizinisches Problem voranging.

