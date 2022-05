Brand in Interlaken – Gebäude steht in Flammen – Feuerwehr im Einsatz In Interlaken ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Betroffen ist offenbar ein Gebäude eines Grosshändlers. awb UPDATE FOLGT

Rauchwolken steigen in Interlaken in den Himmel. Foto: 20Min/News-Scout

Am frühen Mittwochmorgen ist an der Geissgasse in Interlaken ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist laut einem Bericht von «20 Minuten» offenbar das Gebäude eines Grosshändlers. Die Kantonspolizei wurde kurz vor sechs Uhr morgens alarmiert, wie eine Sprecher auf Anfrage sagte. Zur Zeit sei ein Grossaufgebot der Feuerwehr vor Ort. Über die Brandursache oder mögliche Verletzte ist noch nichts bekannt.



Fehler gefunden?Jetzt melden.