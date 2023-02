Abgang von Sky Sun – GC-Präsident tritt per sofort zurück Sky Sun legt sein Amt als Präsident der Grasshoppers nieder. Familiäre Gründe sollen der Anlass seines Rücktritts nach knapp drei Jahren sein.

Sky Sun beendet sein Amt bei den Grasshoppers. Foto: Sven Thomannn (Freshfocus)

Die Grasshoppers müssen einen neuen Präsidenten suchen. Wie der Zürcher Super-League-Verein am Montagnachmittag bekannt gab, tritt Sky Sun nach knapp drei Jahren per sofort von seinem Amt zurück – aus familiären Gründen, wie der Fussballclub betont. Der Manager aus Shanghai wolle näher bei seiner Familie leben und sein dreijähriges Kind aufwachsen sehen. Sun war seit 2020 Präsident von GC. Unter ihm schaffte der Verein 2021 den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse.

«Es war eine grosse Ehre für mich, fast drei Jahre lang Präsident dieses traditionsreichen und historischen Vereins sein zu dürfen. Ich bin stolz darauf, in den letzten drei Jahren die Fortschritte des Clubs miterlebt und mitgestaltet zu haben, und werde diese Erfahrung immer in Ehren halten», sagt Sky Sun in einer Medienmitteilung. Er sei den Investoren «dankbar für die grossartige Gelegenheit und das stets entgegengebrachte Vertrauen».

Der scheidende Präsident betont aber auch, «dass das Engagement und die Ambition der Eigentümer weiterhin solide und beständig bleiben». Dass also das milliardenschweren Konglomerat Fosun, das als Besitzerin hinter dem Club steht, auch künftig die Geschicke beim Schweizer Rekordmeister lenken werde. Für die Grasshoppers könnte der Wechsel an der Spitze darum auch eine Chance sein, künftig mehr Nähe zwischen Standort und strategischer Führung zu schaffen.

András Gurovits übernimmt ad interim

Bis zur Ernennung eines neuen Präsidenten wird Vizepräsident András Gurovits gemeinsam mit bereits in Zürich eingetroffenen Investorenvertretern die Rolle und die Aufgaben von Sky Sun interimistisch übernehmen. Die übrigen Funktionen bleiben unverändert und der Betrieb werde «in der gewohnten Weise weitergeführt», so der Club.

Gurovits findet freundschaftliche Worte für seinen Vorgänger: «Ich möchte Sky für sein grosses Engagement für unseren Club danken und respektiere seine Entscheidung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Nun werde ich mit den Vertretern der Eigentümer eng zusammenarbeiten, um zu einer definitiven Lösung zu kommen und sicherzustellen, dass der Betrieb reibungslos weitergeführt wird.»



