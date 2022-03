Pause

San schickt die beiden Teams in die Kabinen. Insgesamt führt Servette verdient, da sie das gefährlichere Team waren. Dennoch ist der Rückstand aus Gastgebersicht so kurz nach dem Ausgleich mehr als unnötig. So meint auch Captain Amir Abrashi im Halbzeit-Interview: «Das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich erstmal runterkommen und dann schauen, dass wir in der zweiten Halbzeit eine bessere Leistung auf den Platz bringen.