Reaktionen auf die Sparpläne – GB will weniger sparen, SVP droht mit Referendum Die Stadt Bern muss sparen. Mit den Vorschlägen des Finanzdirektors sind aber lange nicht alle zufrieden. Mathias Streit

Alexander Feuz (SVP), Edith Siegenthaler (SP), Vivianne Esseiva (FDP) und Rahel Ruch (GB) sind sich uneinig, wie das Sparprogramm der Stadt zu beurteilen ist. Fotos: Franziska Rothenbühler, Beat Mathys, Nicole Philipp

Der Stadt Bern droht eine Neuauflage des Spar-Hickhacks vom Herbst. So kündigen das Grüne Bündnis und die SVP Widerstand gegen die Sparpläne von SP-Finanzdirektor Aebersold an. Dieser will ab 2022 jährlich mindestens 32 Millionen Franken einsparen.

«Die Radikalität und der Umfang der Sparmassnahmen sind nicht nachvollziehbar», sagt Rahel Ruch, Co-Präsidentin vom Grünen Bündnis. Stattdessen solle sich die Stadt überlegen, in der Krise vermehrt zu investieren und so antizyklisch zu handeln. Als Beispiel nennt Ruch die Kulturbranche: «Dass ausgerechnet hier gespart werden soll, ist falsch.»

Gar mehr sparen will die SVP: «Das Sparprogramm ist ungenügend», sagt Fraktionschef Alexander Feuz. Ihn stört, dass die Stadt die Quartierparkkarten massiv verteuern und wieder eine Feuerwehrpflichtersatzabgabe einführen will. «Letztere hat in einem Dorf ihre Berechtigung, nicht aber in einer Stadt, in der gar nicht alle Interessierte Platz in einer freiwilligen Feuerwehr haben», so Feuz. Sollten die neuen Abgaben durchkommen, werde die SVP deshalb das Referendum ergreifen.

SP will Massnahmen «genau prüfen»

Weniger umstritten ist der geplante Personalabbau. Für Edith Siegenthaler, Co-Präsidentin der SP, muss dieser Schritt aber konsequent mit den Sozialpartnern abgesprochen werden. Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) hat bereits bekannt gegeben, die Sparmassnahmen mitzutragen, weil diese «sozial verträglich» seien.

«Die Stadt darf ihre Schulen nicht verlottern lassen.» Vivianne Esseiva, FDP-Co-Fraktionspräsidentin im Stadtrat

Grundsätzlich habe man bei der SP Verständnis für den Umfang der Sparziele, so Siegenthaler. «Die einzelnen Massnahmen werden wir aber noch genau prüfen und abwägen, ob sie tragbar sind.»

Für Vivianne Esseiva, FDP-Co-Fraktionspräsidentin im Stadtrat, gehen die Sparpläne «in die richtige Richtung». Ein Fragezeichen setzt sie aber bei den Schulen, die nun später als geplant saniert werden sollen. «Die Stadt darf ihre Schulen nicht verlottern lassen», warnt sie.

Bereits heute ist klar: Die Spardebatte im Stadtrat dürfte erneut eine heisse werden.