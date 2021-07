Gastrokritik Frohegg Bern – Gastrofreuden zwischen Raurach und Kastilien Der Testesser besucht in seinem ehemaligen Quartier ein beliebtes Speiserestaurant – und bereut es nicht. Markus Dütschler

Die Rindsrippe kommt aus dem Ofen: Asado im Restaurant Frohegg. Foto: mdü

Noch immer staunen wir, dass die Zeit des Food-Versands vorüber ist und Beizen ganz «normal» offen stehen. Heute zieht es uns in unser altes Quartier. Die Frohegg unter Andreas Kobel war um die Jahrtausendwende in diversen «Fressführern» präsent. Danach wurde es um das seit über 130 Jahren bestehende Quartierbistrot ruhiger. Höchste Zeit also, das nun von Joao Micaelo geleitete Lokal wieder aufzusuchen, auch wenn es an diesem Tag aus Kübeln schüttet und man den Eindruck hat, es nachte schon am Mittag ein.

Jemand aus dem aufgestellten lockeren Team führt uns zum Tisch. Die beste Begleiterin von allen ordert ein Glas Wein aus ihrer Lieblingstraube Sauvignon blanc (Fr. 6.70/dl), ein Weisswein aus Kastilien. Die Bedienung preist als Alternative einen «Wein aus Basel» an. Der Testesser hat auf dem Basler Friedhof Hörnli schon Rotwild gesichtet, aber keine Reben, schon gar nicht in der Innenstadt. Wie vermutet stammt der Tropfen aus dem Landschäftler Vorort Muttenz. Der Riesling-Sylvaner (Fr. 7.20/dl) vom Weingut Jauslin schmeckt leicht nach Holunder und Mandelblüten und braucht sich vor dem Spanier nicht zu verstecken. In Raurica betrieben schon die Römer Weinbau.