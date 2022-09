Im Oktober 19 Prozent teurer – Gaspreise steigen auch in Bern stark an Die Tarife für Erd- und Biogas steigen in der Stadt Bern ab dem 1. Oktober enorm an. Der Berner Gemeinderat ruft nun zum Sparen auf.

Energie Wasser Bern erhöht die Tarife für Erd- und Biogas. Foto: Franziska Rothenbühler

Auch in der Stadt Bern wird Gas immer teurer. Für die Kundinnen und Kunden von Energie Wasser Bern steigen die Gesamtkosten des Gasbezugs im Oktober um durchschnittlich 19 Prozent.

Das teilte der Gemeinderat am Donnerstag mit. Er genehmigte die Erhöhung der Tarife für Erd- und Biogas um 2,95 Rappen pro Kilowattstunde. Die Erhöhung tritt am 1. Oktober in Kraft.

Zur Begründung verweist der Gemeinderat auf die hohen Gasmarktpreise. Zudem fallen Abgaben zur Absicherung der Gasversorgung an.

Mit diesen werden die Mehraufwände für die Füllung und den Betrieb von ausländischen Gasspeichern finanziert. Die Speicher decken die Winterbezugsspitzen ab und sollen eine gewisse Unabhängigkeit von russischem Gas sicherstellen.

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass sich mit wenig Aufwand viel Gas sparen lasse – zum Beispiel durch die Reduktion der Raumtemperatur. «Das schont die Umwelt und das Portemonnaie.»

SDA/chh

