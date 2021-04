Wir beziehen das Erdgas vom Gasverbund Mittelland, und dieser kauft es auf den europäischen Gasbörsen ein. Was Sie aber wohl wissen wollen: Das Erdgas wird in Belgien, den Niederlanden, Norwegen und Russland gewonnen.

Auch hier in Bern sind wir also abhängig vom russischen Gas?

Dem ist so, auch wenn die Schweiz in Europa ein kleiner Verbraucher ist. Infrastrukturmässig gesehen befinden wir uns am Ende einer langen Leitung. Doch seit zwei Jahren können wir auf der Schweizer Erdgas-Transitleitung auch von Süden her Gas einführen. Das gibt einen potenziellen Zugang zur Trans-Adria-Pipeline oder zu Flüssiggaslieferungen an die Mittelmeerhäfen.