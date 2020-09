Schrebergärten in der Berner Eymatt – Gartenhaus abgebrannt Bei den Schrebergärten in der Eymatt in Bern ist in der Nacht auf Freitag ein Gartenhaus abgebrannt.

Bei den Schrebergärten in der Eymatt ist in der Nacht auf Freitag ein Gartenhaus abgebrannt. Schutz und Rettung Bern

Bei den Schrebergärten in der Eymatt in Bern ist in der Nacht auf Freitag ein Gartenhaus abgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Ausbreitung des Feuers verhindern. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand, wie Schutz und Rettung Bern am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr rückte kurz vor 3 Uhr morgens aus. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

SDA