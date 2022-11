Kantonale Schule in Koppigen – Gartenbauschule Oeschberg soll für 17 Millionen erneuert werden Die Kantonale Gartenbauschule genügt laut Berner Regierungsrat den Anforderungen einer modernen, praxisbezogenen Ausbildung nicht mehr.

Die Gewächshäuser der Gartenbauschule Oeschberg so, wie sie sich heute präsentieren. Foto: Zvg

Der Kanton Bern will 17,05 Millionen Franken in die kantonale Gartenbauschule Oeschberg investieren. Mit diesem Geld sollen die Gewächshäuser der Schule ersetzt und weitere Anlagen saniert werden.

Wie die Berner Regierung am Donnerstag mitteilte, wird sie dem Grossen Rat einen entsprechenden Kredit vorlegen. Die Gartenbauschule in Koppigen im Emmental ist laut der Regierung die bedeutendste Bildungsstätte im Bereich Garten- und Landschaftsbau, Pflanzenproduktion und Floristik in der Schweiz.

Die Anlage genüge den Anforderungen einer modernen, praxisorientierten Ausbildung nicht mehr und sei stark erneuerungsbedürftig.

Laut ihrer Internetseite schaut die Gartenbauschule auf eine rund hundertjährige Geschichte zurück. Sie bietet Aus- und Weiterbildungsangebote in mehreren Richtungen an und verfügt etwa über ein Floristenatelier, einen Pflanzenproduktionsbetrieb und einen Blumenladen. Auch Zimmer für Lernende und Studierende gibt es.

1966 wurden die ersten Gewächshäuser erstellt. Von 1979 bis 1984 kamen weitere dazu.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.