Brand in Ersigen – Garage bei Feuer vollständig zerstört Am Mittwoch stand eine Garage in Ersigen in Flammen. Sie wurde vollständig zerstört. Das angrenzende Haus wurde evakuiert.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen (Symbolbild). Foto: Getty Images

Am späten Mittwochnachmittag brannte es in einer Garage am Grabneweg in Ersigen. Die Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen und ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus verhindern.

Die Garage, in der sich eine Werkstatt befand und die auch zur Lagerung von Heuballen genutzt wurde, wurde jedoch vollständig zerstört.

Als Vorsichtsmassnahme wurden die Personen im angrenzenden Wohnhaus evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Im Rahmen des Einsatzes wurde der Grabneweg während mehrerer Stunden komplett für den Verkehr gesperrt.

Die genaue Brandursache wie auch die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

PD/flo

