Stress im Zusammenleben – Ganz schlecht erging es dem Taugenichts Haben Sie sich schon mal überlegt, was aus Ihnen – beispielsweise im Mittelalter – geworden wäre? Verbannung oder Gedeih? Eine Glosse. Ane Hebeisen

Auch als Krieger nicht geeignet: Szene von einem Mittelalter-Fest in Wolfwil. Foto: Dominique Meienberg

Neulich war bei uns eine Dame mit Geschichte zu Besuch. Und diese Geschichte ging ungefähr so. Geboren wurde die Frau an einem Ort, von dem die Welt lange gar nichts wusste. Das hatte damit zu tun, dass ihr Heimatdörfchen weitab vom Schuss, mitten im brasilianischen Regenwald liegt. Um es zu besuchen, muss man sich in Manaus ein Boot mit kundigem Personal organisieren und eine dreitägige Flussreise unternehmen, weit hinauf bis in die schmalsten Adern eines Wasserlaufs, der in engen Bögen durch die üppige Flora kurvt, sodass die Einwohnerinnen und Einwohner bis heute der Überzeugung sind, dass der Fluss von einer Schlange designt worden ist.