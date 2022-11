Apotheken-Übernahme – Galenica steigt bei Langnauer Medizinhanf-Pionier ein Der Apothekenkonzern Galenica übernimmt die Bahnhof Apotheke in Langnau im Emmental. Sie gilt als Pionierin im Bereich der medizinischen Cannabis-Therapien.

Manfred Fankhauser mischt pflanzliche Heilmittel in der Bahnhofapotheke Langnau. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Mit der Bahnhof Apotheke Langnau AG übernimmt Galenica per 15. November auch Cannaplant, den führenden Anbieter von Rezepturen für medizinische Cannabispräparate, wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Der Langnauer Apotheker Manfred Fankhauser gilbt seit Jahren als Pionier des medizinischen Cannabis in der Schweiz. Diese Aktivitäten bündelte Fankhauser im Unternehmenszweig Cannaplant. Der 59-jährige Fankhauser und seine Frau bleiben in leitender Position im Unternehmen tätig. Die Mitarbeitenden werden von Galenica übernommen.

Zum Kaufpreis haben die Parteien laut Mitteilung vom Mittwoch Stillschweigen vereinbart. Cannaplant und die Bahnhof Apotheke haben zusammen im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 13 Millionen Franken erwirtschaftet.

Steigende Nachfrage nach Cannabis-Präparaten

Seit August gelten in der Schweiz gelockerte Bedingungen für die ärztliche Verschreibung von Cannabis. Die bisher nötige Spezialbewilligung fällt weg. Ausserdem muss ein Patient nicht mehr austherapiert sein, bevor Cannabis als Therapie verschrieben werden darf.

Galenica erwartet daher, dass Cannabismedikamente nun verstärkt in das Standard-Therapieset von Ärzten Einzug halten und von Patienten auch zunehmend nachgefragt werden.

Cannaplant Heilmittel hätten ein grosses Entwicklungspotenzial, das nun nach der Marktöffnung zusammen mit Galenica noch dynamischer genutzt werden könne, zeigte sich Fankhauser laut Mitteilung zuversichtlich.

Standort in Langnau gesichert

Mit dem Verkauf sei ausserdem auch die Zukunft der Apotheke am Standort Langnau gesichert. «Deshalb macht der Verkauf an Galenica absolut Sinn», wird der 59-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Manfred Fankhauser stellt mit seinem Team seit rund 30 Jahren medizinische Cannabisprodukte im Emmental her – vieles noch in Handarbeit. 2008 erhielt er vom Bund eine Sonderbewilligung für die Herstellung dieser Medikamente.

In der Wissenschaft gibt es bislang nicht genügend gute Studien, um die Wirksamkeit von Cannabis in der Medizin breit zu belegen. Bei dauerhaften Schmerzen, Muskelkrämpfen, Übelkeit oder Gewichtsverlust legen die Studien nahe, dass Cannabis-Medikamente Beschwerden lindern können.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.