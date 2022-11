Gastrokritik Zum Goldenen Sternen, Lüscherz – Galante Gastgeberin und verliebter Koch Wildgerichte und Gutbürgerliches reichen nicht, um Gäste anzuziehen. In Lüscherz ist ein Wirtepaar mit Berufsstolz am Werk. Claudia Salzmann

Lupita und Vincent von Wattenwyl haben das Restaurant Zum Goldenen Sternen im März 2021 übernommen. Fotos: Claudia Salzmann

Wir treten in die Gaststube des Zum Goldenen Sternen in Lüscherz ein. Dort sitzt niemand, denn alle sind im Stübli. Diese sind in ehemaligen Bauernhäusern immer etwas bedrückend, nicht so hier: Die Decke ist hoch, eine Wand wurde entfernt, weshalb es gross und gemütlich wirkt. Subito bekommen wir die Karte. Leider ist nicht Freitag, dann gäbe es Bouillabaisse – nach französischem Rezept zubereitete Fischsuppe.