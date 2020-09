SC Bern: Verstärkung auf Zeit – Bern holt Haas und hofft weiter auf Vermin Der frühere SCB-Center Gaëtan Haas kehrt bis Mitte November zurück. Das Engagement eines weiteren Nationalspielers steht nach wie vor in der Schwebe. Reto Kirchhofer

Gaëtan Haas erzielte in zwei Saisons und 117 Meisterschaftsspielen 94 Punkte für den SCB. Foto: Raphael Moser

Mit Wert und Aussagekraft von Testspielen ist es so eine Sache. Aber etwas haben die drei Auftritte des SC Bern jüngst gegen Kloten (3:4), Lausanne (1:3) und München (3:5) gezeigt: Der Mannschaft fehlt (noch) das Extra an spielerischer Leichtigkeit, an Stärke im Abschluss, an Unberechenbarkeit.