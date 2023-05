Interview mit Butler der Reichen – «Gäste aus der arabischen Welt wünschen sich einen weiblichen Butler» Luana Maiullari ist Chef-Butler im Zürcher Luxushotel Dolder Grand. Sie erfüllt jedes Bedürfnis ihrer anspruchsvollen Kundschaft – oft innert Sekunden. Chris Winteler

Head Butler Luana in der Terrazza Suite: «Es ist tief in mir verankert, den Menschen eine Freude zu bereiten.» Foro: Urs Jaudas

Luana Maiullari führt galant in die Terrazza Suite. Ab 10’500 Franken zahlt der Gast für diese 390 Quadratmeter Luxus auf zwei Etagen: Schlafzimmer, Wohn-Ess-Bereich mit voll ausgestatteter Küche, Büro, Terrasse – und einen Butler-Service rund um die Uhr. Swarovski-Kristalle funkeln an den vielen Lampen, auf dem schwarzen Marmortisch stehen frische Blumen, Konfekt und Pralinen sowie eine Flasche eisgekühlter Champagner. Maiullari trägt einen dunkelblauen Hosenanzug, sie ist dezent geschminkt, einziger Schmuck sind in Gold gefasste Perlen am Ohr. In der Blazertasche steckt ein Paar weisse Handschuhe.