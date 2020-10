Wegen Quarantäne und Co. – Gähnende Leere im Berner Stadtparlament Wo sind die Politikerinnen und Politiker? Weil an der letzten Sitzung zu Beginn nicht mal die Hälfte anwesend war, konnte der Ratsbetrieb nicht umgehend starten. Dies sorgte für rote Köpfe. Simone Klemenz

Wirklich viel Gesellschaft hatte der Hut von Alexander Feuz (SVP) am Donnerstag im Stadtrat nicht. Foto: Franziska Rothenbühler (Archiv)

Donnerstagabend um 17 Uhr: Eigentlich hätte die Sitzung des Berner Stadtrats bereits starten sollen, doch Ratspräsidentin Barbara Nyffeler (SP) sieht sich gezwungen, deren Beginn hinauszuzögern. Der Grund: Es sind schlicht nicht genügend Mitglieder anwesend, um Abstimmungen durchführen zu können. «Damit der Stadtrat beschlussfähig ist, müssen von 80 mindestens 41 Mitglieder anwesend sein», erklärt Nyffeler. Erst nach einer Viertelstunde wurde dieses Minimum dann doch noch erreicht.

Obwohl bald Wahlen sind, befinden sich die Anwesenheitszahlen im Stadtrat offenbar im Sinkflug. Dies geht aus Zahlen des Ratssekretariats hervor. Waren an der Sitzung vom 17. September noch sechs Personen abwesend, so waren es am Donnerstag 19 Politikerinnen und Politiker.