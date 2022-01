Dimitri Stapfers Filmregiedebüt – Gab es eine Zombie-Apokalypse? Oder wütet gar eine Pandemie? In «Das Maddock Manifest» sucht ein isolierter Künstler nach der alles verändernden Idee. Der Film verlangt viel von seinem Publikum. Martin Burkhalter

Benjamin Burger spielt seine Figur beeindruckend, sehr kraftvoll – mit einem Schuss Wahn im Blick. Foto: zvg

Rätselhaft. Da lebt ein drahtiger Mann mit einem wirren Flackern in den Augen in einem verlassenen Theater. Sitzt er fest? Oder ist er freiwillig hier? Der einzige Kontakt zur Aussenwelt ist eine Stimme in einem Telefon ohne Wählscheibe, die sich Enigma nennt.