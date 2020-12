Nachtbusse kommen ins Grundangebot – GA-Besitzer zahlen künftig für den Moonliner nur noch einen Zuschlag Nachtbusse sollen ab 2022 im Kanton Bern zum Grundangebot im öffentlichen Verkehr gehören.

GA-Besitzer müssen künftig nur noch ein Zuschlag bezahlen: Ein Moonliner-Chauffeur kassiert ein Ticket ein. Foto: Walter Pfäffli

Nachtbusse sollen ab 2022 im Kanton Bern zum Grundangebot im öffentlichen Verkehr gehören. Dies sieht der neue Angebotsbeschluss des Regierungsrats zum öffentlichen Regionalverkehr vor.

Damit wird der heutige Spezialtarif für diese Linien abgeschafft, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte. Der Tarif für Nachtschwärmer ist neu somit gleich wie in den allermeisten anderen Regionen der Schweiz. Das heisst, den normalen Fahrpreis plus einen Zuschlag. Bisher brauchte es für den Moonliner ein Spezialbillett.

Ebenfalls ins Grundangebot aufgenommen werden die «GoldenPassExpress»-Bahnlinie zwischen Zweisimmen und Gstaad sowie einige Buslinien. Dazu gehören beispielsweise der Bürgerbus zwischen Münsingen und Worb, die Buslinie Bellmund-Lyss oder die Verbindung zwischen Kirchberg, Neuhof und Aefligen.

Bei Linien mit einer starken Nachfrage, wie zum Beispiel zwischen Biel und Meinisberg, wird der Takt verdichtet. Im Gegenzug werden einzelne wenig frequentierte Linien wie Melchnau-Grossdietwil und Rumisberg-Wolfisberg eingestellt.

Keine Direktverbindung Biel-Thun

Nicht in den Angebotsbeschluss aufgenommen hat die Regierung eine direkte Bahnverbindung von Biel nach Thun via Bern Wankdorf. Diese Linie hatte das Berner Kantonsparlament gefordert und eine entsprechende Motion überwiesen.

Der Regierungsrat begründet den Verzicht mit hohen Kosten und einer voraussichtlich bescheidenen Nachfrage. Ausserdem könne die Linie wegen einer geplanten Baustelle im Raum Wankdorf/Ostermundigen bereits in einigen Jahren nicht mehr angeboten werden.

280 Millionen Franken pro Jahr

Insgesamt will der Kanton Bern den öffentlichen Verkehr zwischen 2022 und 2025 mit durchschnittlich 280 Millionen Franken pro Jahr abgelten.

181,5 Millionen Franken will der Kanton in die Weiterentwicklung der Infrastruktur investieren. Finanziert beziehungsweise mitfinanziert werden sollen unter anderem die Erweiterung des Tramdepots Bolligenstrasse in Bern, der Gleisersatz an der Seftigenstrasse zwischen Bern und Wabern sowie der Neubau der Luftseilbahn Stechelberg-Mürren.

Der Grosse Rat wird den Angebotsbeschluss für den öffentlichen Regionalverkehr in der Frühjahrssession 2021 behandeln.

SDA