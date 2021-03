Unfall in Bern-Bethlehem – Fussgängerin von Auto erfasst und verletzt In Bern-Bethlehem ist am Freitagvormittag eine Frau im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst worden.

An dieser Stelle mündet die Bethlehemstrasse in die Murtenstrasse. Foto: Google Streetview

In Bern-Bethlehem ist am Freitagvormittag eine Frau im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst worden. Verletzt musste sie per Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich auf der Bethlehemstrasse, wie die Kantonspolizei mitteilte. Bei der Kreuzung dieser Strasse mit der Murtenstrasse wollte eine Autolenkerin von einem Parkplatz herkommend nach links in die Bethlehemstrasse einbiegen. Wieso sie dabei die Fussgängerin erfasste, ist noch unklar.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Strasse beim Unfallort während rund einer halben Stunde gesperrt werden. Zudem wurde auf der Linie 8 von Bernmobil der Tramverkehr beeinträchtigt.

SDA