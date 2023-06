Unfall in Münchenbuchsee – Fussgängerin bei Zusammenstoss mit Traktor schwer verletzt Am Dienstagmittag ist in Münchenbuchsee ein Traktor mit einer Fussgängerin kollidiert. Die Polizei sucht Zeugen.



Eine Fussgängerin ist am Dienstagmorgen in Münchenbuchsee von einem Traktor erfasst und schwer verletzt worden. Nach der Erstbetreuung durch zufällig Anwesende wurde sie mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Zu dem Unfall sei es kurz vor 11.20 Uhr gekommen, teilte die Berner Kantonspolizei mit. Der Traktorfahrer sei auf der Oberdorfstrasse in Richtung Münchenbuchsee Zentrum unterwegs gewesen, als es auf Höhe der Hausnummer 37 aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit der Fussgängerin gekommen sei.

Während der Unfallarbeiten war der betroffene Strassenabschnitt für zirka zwei Stunden gesperrt. Zur Klärung der genauen Umstände sucht die Kantonspolizei Bern Zeuginnen und Zeugen.

SDA/ske

