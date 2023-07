Einziges Berner Public Viewing – Fussball zum Frühstück Wer schaut sich um 7 Uhr in der Früh die Schweizerinnen an der WM an? Unter anderem Fussballerinnen, Fans und ein ehemaliger Nati-Spieler. Vittoria Burgunder Susanne Keller (Fotos)

Nach dem Penalty-Goal: Die Zuschauerinnen freuen sich über den Treffer von Ramona Bachmann. Foto: Susanne Keller

Es ist Anpfiff. Jemand ruft: «Hopp Froue!» Es ist Freitagmorgen, 7 Uhr, und draussen regnet es. Dennoch haben sich in Bern um die dreissig Personen in die Vidmarhallen im Liebefeld zum Public Viewing «Dr Bitz» aufgemacht, um die Schweizerinnen an der WM in Neuseeland anzufeuern. Die Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Spiel auf die Philippinerinnen. Die Farbe Rot dominiert bei der Kleidung, bei einigen lässt sich auf dem Rücken ihres Nati-Trikots sogar ein Autogramm ausmachen.