Women's Champions League: Crnogorcevic zum dritten

Die Champions League der Frauen war in den letzten Jahren nicht gerade abwechslungsreich, was die Siegerteams anging. Seit 2016 gewann Olympique Lyon den Titel gleich sechsmal, unterbrochen wurde die Serie der Französinnen erst 2021, als Barcelona triumphierte.

Nun war die Reihe am VfL Wolfsburg, an der Dominanz jener beiden Teams etwas zu ändern. Die zweifachen Siegerinnen des Wettbewerbs trafen am Samstagnachmittag auf den FC Barcelona. Und das Team mit Weltklassespielerin Alexandra Popp brannte auf den Titel: Jenen in der Bundesliga verloren sie in dieser Saison an die Bayern.

Der Auftakt glückte Wolfsburg dann auch ziemlich gut. Bereits in der dritten Minute gingen die Deutschen durch Ewa Pajor in Führung. Die Polin luchste Lucy Bronze den Ball ab und traf aus 18 Metern mit einem wuchtigen Schuss zum 1:0. Und in der 37. erhöhte Popp selbst mit einem Kopfball auf 2:0.

Später Jubel: Fridolina Rolfö nach dem Siegtreffer für Barcelona. Martin Meissner (AP)

Wolfsburg brachte die Führung in die Pause, danach aber kamen die Minuten von Patricia Guijarro. Die spanische Mittelfeldspielerin traf innert kurzer Zeit gleich doppelt, fünf Minuten waren in der zweiten Halbzeit insgesamt vorbei, da war der Vorsprung von Wolfsburg weg. Und in der 70. Minute schliesslich gelang der Schwedin Fridolina Rolfö das 3:2, es war das letzte Tor des Spiels.

Und so gewinnt Barcelona den prestigeträchtigen Titel zum zweiten Mal. Was bei den Männern lange Tradition hat, ist bei den Frauen noch eher neu. Die Katalaninnen haben in den vergangenen Jahren, unter anderem mit Transfern wie jenem von Lucy Bronze, gewaltig aufgerüstet. Andere spanische Teams gewannen die Champions League bisher nicht.

Crnogorcevics erfolgreichste Saison

Mittendrin in diesem Höhenflug ist auch eine Schweizerin. Ana Maria Crnogorcevic wurde wenige Minuten nach dem 3:2 eingewechselt und half, den Sieg über die Zeit zu bringen. Crnogorcevic steht nun schon seit dreieinhalb Jahren in Barcelona unter Vertrag. Die nun zu Ende gehende Saison war für die Berner Oberländerin die erfolgreichste, in der Primera Division kam sie in 29 von 30 möglichen Partien zum Einsatz, dabei schoss sie acht Tore und bereitete sieben weitere vor.

Seit dreieinhalb Jahren in Barcelona: Ana Maria Crnogorcevic mit Trainer Jonatan Giraldez. Dean Mouhtaropoulos (Getty Images)

Mit dem nun gewonnen Champions-League-Titel steigt Crnogorcevic in neue Sphären auf. Es ist bereits ihr dritter Triumph in der Königsklasse. 2015 holte sie die Trophäe erstmals mit Eintracht Frankfurt, 2021 folgte die Premiere mit Barcelona. Mit Barça gewann sie eben erst auch ihre zweite spanische Meisterschaft.

Zwischen den Engagements in Frankfurt und Barcelona verbrachte Crnogorcevic drei Jahre in den USA bei den Portland Thorns. In all den Jahren war sie auch eine der grössten Stützen im Nationalteam. Mit ihren 145 Einsätzen und 70 Toren ist die 32-Jährige Schweizerin Rekordspielerin- und Torschützin. Nun schreibt sie auf Clubebene das nächste Kapitel ihrer so erfolgreichen Karriere. (mro)