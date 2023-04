Serie A: Ermittlungen gegen drei weitere Vereine wegen Bilanzfälschung

Die Affäre um weitreichende Bilanzfälschungen im italienischen Fussball weitet sich auf drei weitere Vereine aus. Die Staatsanwaltschaften in Rom und in der nahe gelegenen Stadt Tivoli ermitteln gegen die AS Roma, Lazio Rom und US Salernitana wegen des Verdachts, mit fingierten Vorgängen rund um Spielertransfers die Bücher frisiert zu haben. Zu den beschuldigten Personen gehören Medienberichten vom Donnerstag zufolge Lazio-Präsident Claudio Lotito sowie die beiden Roma-Besitzer Dan und Ryan Friedkin. Am Mittwoch hatten Beamte der Finanzpolizei die Geschäftsräume der Vereine durchsucht.

Gehört zu den beschuldigten Personen: Lazio-Präsident Claudio Lotito. Foto: Getty

In der Causa geht es darum, dass Vereine untereinander Spieler kauften und verkauften, diesen aber überhöhte Marktwerte zuschrieben und sie somit vorteilhafter in der Bilanz verbuchen konnten. Rekordmeister Juventus waren wegen derartiger Machenschaften vom Sportgericht des Fussballverbandes 15 Punkte in der derzeit laufenden Meisterschaft abgezogen worden. Andere Clubs, die ursprünglich ebenso wie Juve angeklagt waren, kamen bislang ohne Strafe davon. In den Fällen wird aber weiterhin ermittelt. (DPA)