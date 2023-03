Schweizer Cup: Sions Aus mit Constantin, der FCB schlägt St. Gallen

Christian Constantin tut gut daran, möglichst schnell einen neuen Trainer zu finden. Nach der Freistellung von Fabio Celestini musste der Sion-Präsident im Cup-Viertelfinal gegen Lugano feststellen, dass er als Interimscoach auch nicht besser ist. Seine Mannschaft verlor zu Hause gegen den Titelverteidiger 0:3. Eine Stunde ging Constantins Unterfangen auf. Danach verfinsterte sich seine Miene immer mehr. In der 62. Minute erzielte Mohamed Amoura die Führung für die Gäste. Zehn Minuten später erhöhte Ignacio Aliseda per Foulpenalty und in der 81. Minute erwischte Jonathan Sabbatini Sion-Goalie Kevin Fikentscher in der nahen Ecke. Am Sonntag bekommt Constantin die nächste Chance, sich als Coach zu beweisen. Lugano gastiert in der Meisterschaft erneut im Wallis.

Christian Constantin fliegt mit seinem FC Sion aus dem Cup. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Im zweiten Viertelfinal des Abends boten St. Gallen und Basel das, was sich die Fans im Vorfeld vom Duell erhofft hatten: Grosse Emotionen, eine Partie auf hohem spielerischen Niveau und Spannung bis zum Schluss – mit dem besseren Ende für den FCB. Zwar gingen die Ostschweizer durch Jérémy Guillemenot früh in Führung, doch das Team von Interimstrainer Heiko Vogel erspielte sich einige Chancen. Andi Zeqiri war es, der den Ausgleich erzielte. Da es nach 90 Minuten immer noch unentschieden stand, gings in die Verlängerung. Und dort blieben die Basler in einer heissen Schlussphase ein wenig cooler, kamen durch Zeki Amdouni zum 2:1 und retteten den Sieg über die Zeit. (heg/tmü)