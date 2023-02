Bundesliga: Sommer verliert mit Bayern München, Nagelsmann ausser sich vor Wut

Dem FC Bayern München mit Goalie Yann Sommer droht der Verlust der Tabellenführung in der Fussball-Bundesliga. Der Titelverteidiger und Rekordmeister kassierte am Samstag beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach eine 2:3-Niederlage. Nach einer Roten Karte gegen Verteidiger Dayot Upamecano (8. Minute) mussten die Münchner fast die gesamte Partie in Unterzahl spielen.

Diese Rote Karte sorgte auch noch nach dem Spiel für viel Diskussionsstoff: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war nach dem Schlusspfiff in den Katakomben ausser sich vor Wut. «Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?», rief er laut und stürmte in die Schiedsrichter-Kabine. Als der 35-Jährige nach rund zwei Minuten wieder herauskam, fluchte er ebenfalls laut hörbar für alle Journalisten in der Mixed Zone.

Im Interview von ZDF und Sport1 darauf angesprochen, dass er «weichgespültes Pack» gesagt haben soll, sagte Nagelsmann: «Ja, aber damit meine ich ja nicht immer die Schiedsrichter.» Kurz darauf entschuldigte sich Nagelsmann für sein Verhalten. «Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen», schrieb er auf Twitter: «Allerdings muss ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen.»

Auf der Pressekonferenz bat Nagelsmann darum, das Thema nicht zu gross zu machen. «Natürlich habe ich mich in der Mixed Zone aufgeregt. Aber bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen», sagte er: «Es gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Es ist nicht alles richtig, was ich sage oder von mir gebe. Deshalb nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt bitte.»

Dem VfB Stuttgart ist unter Trainer Bruno Labbadia der ersehnte Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fussball-Bundesliga gelungen. Stuttgart gewann am Samstag mit 3:0 gegen den 1. FC Köln mit Trainer Steffen Baumgart. Im sechsten Anlauf durfte Labbadia dank der Treffer von Gil Dias (9.), Borna Sosa (59.) und Joker Tanguy Coulibaly (74.) zum ersten Mal seit seiner Rückkehr nach Stuttgart über einen Sieg in der Liga jubeln.

Der SC Freiburg hat seine Auswärtsmisere mit einem Sieg beim VfL Bochum beendet und ist weiter auf Champions-League-Kurs. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich bezwang den Ruhrgebiets-Club am Samstag mit 2:0 (1:0). Dadurch festigten die Breisgauer den vierten Tabellenplatz. Für Freiburg war es nach drei Niederlagen in Serie der erste Sieg auf fremdem Platz in der Fussball-Bundesliga seit Oktober.

RB Leipzig hat einen weiteren Rückschlag im Titelrennen vermieden und die Ergebniskrise des VfL Wolfsburg verlängert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kam am Samstag nach zuletzt zwei sieglosen Partien in der Fussball-Bundesliga zu einem 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg in der VW-Stadt. Emil Forsberg (14. Minute), der eingewechselte Konrad Laimer (85.) und Dominik Szoboszlai (90.) trafen für die deutlich verbesserten Leipziger.

Eintracht Frankfurt hat eine erfolgreiche Generalprobe für das grosse Champions-League-Duell mit dem SSC Neapel gefeiert und den Anschluss an die Spitzengruppe der Fussball-Bundesliga wieder hergestellt. Die Hessen (90 Minuten mit Djibril Sow auf dem Feld) kamen am Samstagabend gegen Werder Bremen zu einem 2:0 (1:0)-Sieg und haben als Tabellensechster nun 38 Punkte auf dem Konto. (DPA)