Super League: Sion gewinnt bei Balotellis Premiere

Mario Balotelli (links) überlupft gegen Arnau Comas und holt einen Freistoss heraus. Sekunden später steht es 2:1 für Sion. Foto: Fabrice Coffrini/Keystone

In der 65. Minute ist es dann soweit. Mario Balotelli, halb Fussballer, halb PR-Coup, betritt den Rasen im Tourbillon. Das, was der ehemalige Weltklassestürmer dann gegen den FC Basel zeigt, ist nicht halb so viele Zeilen wert wie sein Wechsel zum FC Sion: 17 Ballkontakte, zwei Abschlüsse, einer davon bei einem Freistoss aus einer ungefährlichen Position.

Doch irgendwie zahlt sich Balotellis Präsenz trotzdem aus. Sekunden nach seinem Freistoss trifft Giovanni Sio zum 2:1. Mit diesem Tor in der 89. Minute entscheidet der ehemalige Basler die Partie. Sion gewinnt zum ersten Mal ein Heimspiel in dieser Saison.

Burger: «Das ist einfach nicht gut genug»

In der 17. Minute ging Sion durch Filip Stojilkovic in Führung. Der Stürmer verwertete Anto Grgics Eckball. Basel glich in der 55. Minute durch Wouter Burger aus. Auch dieses Tor fiel nach einer Ecke, getreten von Fabian Frei.

Die Walliser hatten deutlich mehr Abschlüsse (20:8) und brachten mehr als doppelt so viele Bälle auf das Tor (8:3). Und der FC Basel verpasst den Punktgewinn, nachdem er sich unter der Woche für die Conference-League-Gruppenphase qualifiziert und zuvor gegen den FCZ den ersten Sieg in der Liga geholt hatte. Torschütze Burger sagt zum Auftritt in Sitten: «Das ist einfach nicht genug.» (saw)