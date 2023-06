Gold Cup: Titelverteidiger USA startet mit Unentschieden

Titelverteidiger USA hat zum Beginn des Gold Cups kurz vor Schluss seine erste Auftaktniederlage in der Geschichte des Wettbewerbs verhindert. Der spät eingewechselte Brandon Vazquez erzielte am Samstagabend im Eröffnungsspiel gegen Jamaika in Chicago in der 88. Minute den 1:1-Endstand. Damian Lowe hatte den Aussenseiter in der 13. Minute in Führung gebracht.

Der Gold Cup ist die seit 1991 alle zwei Jahre in der Regel in den USA ausgetragene Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik. Rekordsieger ist Mexiko mit acht Erfolgen, die USA kann in diesem Jahr gleichziehen. Zu den 16 Teilnehmern zählt wie bereits 2021 auch Katar als Gastmannschaft. (DPA)