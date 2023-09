Serie A: Napoli verliert gegen Lazio – Bologna mit erstem Saisonsieg

Der Meister aus Napoli verliert zu Hause gegen Lazio Rom 1:2 und muss damit die erste Saison-Niederlage verkraften. Luis Alberto brachte Lazio in der 30. Minute in Führung. Nur wenig später gelang es dem Polen Piotr Zielinski, die Partie für Napoli auszugleichen. Doch kurz nach der Pause erzielte Frankfurt-Neuzugang Daichi Kamada den 2:1-Siegestreffer für die Hauptstädter. In der Folge erzielte Lazio noch zwei weitere Treffer, welche allerdings beide vom VAR aberkannt wurden.

Der FC Bologna, mit Michel Aebischer und Dan Ndoye in der Startaufstellung, gewinnt das Heimspiel gegen Cagliari 2:1 und feiert damit den ersten Saisonsieg. Dies, nachdem Cagliaris Zito Luvumbo die Gäste in der 22. Minute in Führung brachte. Den Ausgleich für Bologna erzielte der ehemalige Bayern-Spieler Joshua Zirkzee in der 60. Minute, das Siegtor fiel dann in der 90. Minute durch Bolognas 20-jährigen Stürmer Giovanni Fabbian. U-21-Nationalspieler Ndoye wurde in der 67. Minute ausgewechselt, Aebischer verliess das Feld nach 84 Minuten. Remo Freuler stand nach seinem Transfer am Deadline-Day noch nicht in Bolognas Aufgebot. (pka)