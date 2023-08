Fussball-Nationalteam – Ein Neuling und Yakins Rat an Embolo Die Schweiz trifft in der EM-Qualifikation auf Kosovo und Andorra. Der Coach beruft Filip Ugrinic erstmals ins Team – und äussert sich klar zu Breel Embolos Verirrungen. Thomas Schifferle

Murat Yakin erklärt am 30. August sein Aufgebot für die nächsten beiden EM-Qualifikationsspiele. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Murat Yakin freut sich auf den Montag. Endlich sieht er seine Nationalspieler wieder, zweieinhalb Monate nach den beiden EM-Qualifikationsspielen in Andorra und gegen Rumänien. In Saillon VS beginnt er mit 24 Spielern die Vorbereitung auf die nächsten Einsätze, am Samstag in Kosovo und am Dienstag darauf in Sitten gegen Andorra.

Der Trainer verzichtet auf Experimente und beruft mit Filip Ugrinic von den Young Boys einen einzigen Neuling. Auffallend in seinem Aufgebot der 24 Spieler ist, dass er nur gerade sechs Verteidiger gefunden hat. Nico Elvedi ist dabei, obschon er mit Mönchengladbach wegen eines möglichen Wechsels nach England noch keinen Einsatz hinter sich hat. Natürlich geht es für Yakin bei einer Nominierung um Spielpraxis und Leistung. Bei Elvedi zeigt er sich grosszügig, «wir wollen bei einem Transfer unterstützend wirken», erklärt er seine Motivation, ihn jetzt aufzubieten.

Das gleiche Denken hat er bei Remo Freuler, der sich in Nottingham seit April nur auf der Bank wiederfindet. Für Yakin zählt im Moment noch der «grosse Stellenwert», den Freuler im Nationalteam geniesst. Als Beispiel, wie er einem Spieler helfen kann, der im Club kaum Einsätze hat, zieht er Denis Zakaria bei. Zakaria war im Frühjahr bei Chelsea mehr oder wenig überzählig, im Nationalteam kam er trotzdem zu vier Starteinsätzen und zeigte Leistungen, die Yakin zufrieden stellten. Inzwischen ist er bei Monaco.

Embolos «Endlos-Story»

Haris Seferovic, Fabian Rieder und Breel Embolo fehlen aus unterschiedlichen Gründen. Seferovic muss sich nach seinem Wechsel nach Dubai erst wieder aufdrängen, um in einem Angriff eine Chance zu haben, den Yakin derzeit «optimal besetzt» sieht. Rieder gönnt er nach einem Jahr, in dem er für YB, das Nationalteam und die U-21 praktisch durchgespielt hat, eine Pause. «Das ist an ihm auch emotional nicht spurlos vorbeigegangen», sagt Yakin.

Und da ist noch Embolo, der sich Anfang August einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Das ist nur der jüngste Rückschlag in seiner bewegten Karriere. «Eine Endlos-Story mit Verletzungen und privaten Sachen» nennt das Yakin und denkt dabei an den Gerichtsfall im Juni, als Embolo wegen eines nächtlichen Streits in Basel zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden ist.

Yakin gibt den väterlichen Freund, zumindest bezeichnet er sich «als Freund, der Breel schon lange kennt». Nach all den Verirrungen im Privatleben hofft er, dass sich Embolo künftig auf den Fussball konzentriert, «dass er sich abschirmt». Er sagt es nicht, aber er meint wohl falsche Freunde. «Breel ist ein freundlicher, sozialer, hilfsbereiter Mensch», sagt Yakin, «das ist ein Stück weit auch seine Schwäche.» Und daraus folgt sein Rat: «Er muss im privaten Bereich einige Sachen lösen, damit ein bisschen mehr Ruhe in sein Leben reinkommt.»

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

