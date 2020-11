YB vor dem Spitzenkampf – Funke ohne Feuer Die mitreissende Darbietung der Young Boys in der Europa League hallt nach. Und erinnert an die Duelle mit dem Gegner am Sonntag, dem FC St. Gallen. Moritz Marthaler

Wie ein Bild aus einer anderen Zeit: Felix Mambimbi, der Matchwinner für YB am Donnerstag, duelliert sich im Februar vor vollen Rängen mit St. Gallens Lukas Görtler (rechts). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Der Funke immerhin, er war da. Und in einer Welt ohne Corona hätte das Publikum im Wankdorfstadion dank diesem Funken Feuer gefangen. Es wäre eine dieser europäischen Nächte geworden, dieses 3:0 gegen ZSKA Sofia am Donnerstagabend, so ein Moment, wie ihn die Young Boys über die Jahre immer mal wieder im eigenen Stadion erlebt haben, mit tollem Fussball, mit Emotionen, mit richtig Schmiss, kurz: mit einer Darbietung, die mitreisst.

So aber blieb es beim Funken.

Es war das gefühlt erste Mal in dieser Saison, dass die Young Boys diese Vorahnung von Feuer zu erzeugen vermochten. Zu lähmend waren bislang oft die erschwerenden Umstände der Corona-Pandemie, zu bieder blieb die bestenfalls effiziente YB-Offensive.