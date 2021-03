Armut in der Pandemie – Fürs Essen reicht es nicht mehr Grosser Andrang für verbilligte und kostenlose Lebensmittel: Die Pandemie in der Stadt Bern trifft jene am härtesten, die sowieso bereits wenig hatten. Aber nicht nur. Sarah Buser

Das mobile Gemeinschaftszentrum Medina kocht mit und für Armutsbetroffene: Menschen wärmen sich am Feuer beim Container auf der Schützenmatte. Foto: Franziska Rothenbühler

An diesem Morgen läutet die Klingel der Passantenhilfe schon vor 9 Uhr mehrmals. Die Sozialberaterin bittet die Wartenden um ein paar Minuten Geduld. Esswaren der Schweizertafel sind angekommen und müssen erst in die Küche der kleinen Wohnung im Mattenhofquartier gebracht werden.

Um 9 Uhr öffnet die Institution. «I do need help», sagt ein Mann. Die Sozialberaterin führt ihn in eines der beiden Beratungszimmer. Der Mann, der zum ersten Mal hier ist, wird es diesen Monat finanziell nicht über die Runden schaffen. Er habe sich zwar bei der Arbeitslosenvermittlung angemeldet, müsse nun aber auf das Geld warten. Rechnungen, die bezahlt werden müssten, und Ausgaben fürs Essen würden das Budget der Familie sprengen. Die Sozialarbeiterin notiert sich Datum, Name und ein paar Zeilen zur Person. Nach dem Gespräch gehen die beiden in die Küche. Dankbar packt der Mann alle Lebensmittel, die sie ihm anbietet, in seine Tasche. Den ganzen Morgen geht das so weiter, die Klingel bleibt nicht still.