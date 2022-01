Cyberangriff auf die Ukraine – «Fürchtet euch und erwartet Schlimmeres» Hacker haben auf den Websites der ukrainischen Regierung eine Drohung hinterlassen. Kiew ist davon überzeugt, dass Russland hinter dem Cyberangriff steckt. Christoph Koopmann

Russland greift auf Bitte der USA gegen Revil durch: Ein russischer Geheimdienster sichert Daten auf einem Laptop eines verhafteten Hackers. Foto: Getty Images

Am Abend des 23. Dezember 2015 gingen die Lichter aus. 230’000 Menschen in der westukrainischen Region Iwano-Frankiwsk sassen ohne Strom da, für Stunden. Es war das erste Mal, dass Hacker die Kontrolle über ein Stromnetz übernommen und die Versorgung gekappt haben. Seither ist die Angst in der Ukraine gross, dass vom übermächtigen Nachbarn Russland nicht nur auf dem Boden eine militärische Bedrohung ausgeht, sondern auch digital. Letzte Woche waren auf rund 70 offiziellen Websites der ukrainischen Regierung nicht mehr die üblichen Informationen über Verwaltung und Ministerien zu lesen, sondern eine Drohung auf Ukrainisch, Russisch und Polnisch: «Ukrainer! Alle Daten über euch sind veröffentlicht worden. Fürchtet euch und erwartet Schlimmeres.»