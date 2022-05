Ärger am French Open – Für Teichmann ist Wimbledon nur noch ein Schauturnier Die Bielerin beklagt, dass in Wimbledon keine Punkte verteilt werden. Belinda Bencic beurteilt die Lage differenzierter. René Stauffer

Volle Konzentration: Jil Teichmann während ihres Startspiels in Roland Garros gegen die Amerikanerin Bernarda Pera. Foto: Yoan Valat (Keystone)

Roland Garros war in den vergangenen vier Jahren nicht das Turnier der Schweizerinnen. Seit die vor einem Jahr zurückgetretene Timea Bacsinszky 2017 auch ihren zweiten Halbfinal verlor, sorgte einzig noch Belinda Bencic für ein paar Siege. Die Olympiasiegerin startete nun auch gegen die aus dem Qualifikationsturnier nachgerückte Ungarin Reka Luca Jani (WTA 145) erfolgreich und kam in einer Stunde zu ihrem sechsten Erfolg am French Open (6:1, 6:1).