SVP-Energiepolitiker Albert Rösti – «Wie dumm muss ein Volk sein, den Ast, auf dem es sitzt, abzusägen» Nationalrat Albert Rösti hat am Samstag vor den SVP-Delegierten ein Ende des Verbots von Atomkraftanlagen in der Schweiz gefordert. In seinen Augen ist die Energiestrategie 2050 gescheitert.

SVP-Nationalrat Albert Rösti hat am Samstag vor den Delegierten in Baar ZG ein Ende des Verbots von Atomkraftanlagen in der Schweiz gefordert. Kurzfristig müssten Energiespeicher gebaut, die Solarkraft ausgebaut und Sparappelle lanciert werden, sagte er im Rahmen einer Podiumsdiskussion.

Mit Blick auf die Abschaltung des Atomkraftwerks Mühleberg sagte Rösti: «Wie dumm muss ein Volk sein, den Ast, auf dem es sitzt, abzusägen.» Er warnte davor, dass die Schweiz zu einem «armen Land werde, das zum Kerzenschein» zurückkehre.

Er selber habe ein Stromaggregat gekauft und rate dazu. Die Energiestrategie 2050 ist in den Augen von Rösti gescheitert. Kurzfristig brauche es nun Flüssiggasimporte und Stromsparappelle.

Mittelfristig müssten Speicherwerke und mehr Solaranlagen gebaut werden. Die Atomkraftwerke sollten so lange wie möglich laufen gelassen werden. Langfristig müsse das Verbot von Kernenergie im Energiegesetz gestrichen werden.



Energiesparen mit Federer

Diese Forderung unterstützte auch Stefan Brupbacher, Direktor des Branchenverbandes Swissmem. Das Technologieverbot für Nuklearenergie sei abzuschaffen. Technologie habe «schon immer die Lösung für gesellschaftliche Probleme» gebracht.

Für den kommenden Winter fordert er eine veritable «Energiespar-Bewegung». «Wir fordern, dass das eine Bewegung ist, die einen Roger Federer bis hin zu den Arbeitgebern umfasst.» Damit lasse sich jener Teil der Energie einsparen, der nötig sei, um Stromabschaltungen zu verhindern.

Dies bekräftigte auch SP-Fraktionschef Roger Nordmann, den Rösti den «intelligentesten Energiepolitiker der SP» und Podiumsleiter, SVP-Nationalrat Roger Köppel, den «führenden Solarpapst der Schweiz» nannten. Notabschaltungen von Betrieben seien unbedingt zu vermeiden, bei temporärer Einstellung der Produktion seien die Betroffenen zu entschädigen, sagte Nordmann.

«Verbot von Elektroautos»

Es gelte, auf Schweizer Strom zu setzen. Erneuerbare Elektrizität sei in der Schweiz leicht zu gewinnen. Wasser, Sonne und Wind kämen gratis in die Schweiz, man müsse in die Anlagen investieren.

Die Sonne, die die SVP in ihrem Logo habe, könne locker die Hälfte der Stromversorgung sichern. Speicherkapazitäten habe die Schweiz dank der Speicherpumpwerke bereits. Die Erhöhung der Stauseen und der Neubau von Stauseen seien sehr wichtig. Saisonal seien aber auch Wasserkraftspeicher nötig.

In der anschliessenden Diskussion forderte ein Redner, der Verkauf von Elektroautos und die Umstellung auf Wärmepumpen müssten sofort gestoppt werden. Rösti dagegen wollte eher beim Öffentlichen Verkehr ansetzen und etwa das Zugsangebot in Randzeiten einschränken. Ein weiterer Delegierter sprach sich dafür aus, Subventionen für erneuerbare Energien kurzzeitig einzustellen.

Für SVP-Präsident sind Probleme der Schweiz «hausgemacht»

SVP-Präsident Marco Chiesa hat vor einer drohenden Energieknappheit gewarnt. Er fühle sich unwohl, sagte Chiesa vor den 333 Delegierten und 53 Gästen. Grund dafür sei die «dramatische Energiekrise», die dem Land drohe. Bei den Linken und Grünen scheine diese dagegen kein Unwohlsein auszulösen. «Sie freuen sich heimlich», sagte der Tessiner.

Marco Chiesa wirbt vor den Parteidelegierten dafür, die SVP zu wählen. Foto: Keystone

Sie strebten nämlich den «Ausbau einer staatlichen Öko-Dikatur» an und wollten die Bevölkerung umzuerziehen. Die Ursache für eine mögliche Stromknappheit ortete er in der Energiestrategie 2050.

Es brauche nun Schlechtwetter-Lösungen, sagte Chiesa. Er wiederholte die Forderung nach einem «Strom-General», der Lösungsvarianten für eine sichere, kostengünstige und möglichst unabhängige Energieversorgung aufzeigen soll, da im Bezug auf die Energiepolitik eine «auch eine Führungskrise» bestehe.

«Neutralität fahrlässig preisgegeben»

Auch mit Blick auf die Schweizer Aussenpolitik stellte der SVP-Präsident dem Bundesrat kein gutes Zeugnis aus, dieser habe die Neutralität fahrlässig preisgegeben durch die Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland. «Das ist ein Tiefpunkt der Schweizer Aussenpolitik», sagte Chiesa. Ihm sei kein zweiter solcher Fall bekannt.

Die Probleme des Landes seien hausgemacht. Es sei daher entscheidend, dass die SVP die Wahlen im nächsten Jahr gewinne, um einen politischen Links-Rutsch zu verhindern. Im Fokus der SVP-DV steht die Energiepolitik. Daneben fassen die Delegierten auch die Parolen für die Abstimmungen vom 25. September.

