Zum Rücktritt von Christian Stucki – Für sein letztes Fest hat er 15 Kilo abgenommen Der Schwingerkönig will am Seeländischen in Lyss nicht nur den Grüssaugust spielen. Derweil versucht die Berner Equipe auf dem Stoos, den Coup vom Vorjahr zu wiederholen. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Christian Stucki will es ein letztes Mal wissen: In Lyss möchte sich der Schwingerkönig zum 134. Mal bekranzen lassen. Foto: Raphael Moser

Irgendwann wird er am Sonntag seine Zwilchhose symbolisch an den Nagel hängen, so viel ist sicher. Nur: Wie es sich anfühlen wird, wenn dieser Moment kommt und ihm die Zuschauerinnen und Zuschauer alle Ehre erweisen – das mag sich Christian Stucki noch nicht ausmalen. Doch er weiss genau, was bis dorthin geschehen soll: Stucki will den Kranz holen, es wäre der 134. und letzte seiner Karriere.

Das Seeländische in Lyss ist der passende Rahmen für die Derniere des Schwingerkönigs von 2019, der in Gehdistanz zum Festgelände wohnt. Auch deshalb mag der 38-Jährige nicht bloss den Grüssaugust spielen. Dafür hat er in den letzten Monaten zu viel trainiert, zumindest mit Athletiktrainer Tommy Herzog, aber etwas weniger im Schwingkeller. Rund 15 Kilo hat Stucki verloren, nachdem er es im Winter eher gemächlich genommen und entsprechend Gewicht zugelegt hatte. Um nicht komplett ausser Form zu geraten, will er nach dem Rücktritt weiterhin einmal wöchentlich mit Herzog trainieren.

In Lyss muss Stucki zum Auftakt gegen Stefan Burkhalter ran, der sich mit 49 Jahren ebenfalls in seiner letzten Saison befindet. Es ist davon auszugehen, dass der Seeländer Hüne in der Einteilung «Goodwill» geniessen wird, damit dem Kranzgewinn zum Abschied nichts im Weg steht.

Ein Knüller zum Auftakt ist der Vergleich zwischen dem Mittelländer Adrian Walther und dem Zuger Pirmin Reichmuth. Die beiden gelten als Prototypen der neuen Schwingergeneration, ausgestattet mit Gardemassen (2 m, 118 kg/1,98 m, 130 kg) und mit dem Drang, im Sägemehl auf tutti zu gehen. Beide durften sich zudem heuer schon schultern lassen – Walther am Bernjurassischen, Reichmuth am Obwaldner Kantonalen. Los geht es in Lyss um 8 Uhr, auf der Website dieser Zeitung wird ein Liveticker ersichtlich sein.

Kilian Wenger fällt aus

Geschwungen wird am Sonntag auch in der Innerschweiz, auf dem Stoos findet das erste Bergfest der Saison statt. Die Berner reisen mit 20 Athleten an, wobei die Delegationen am Schwarzsee sowie auf dem Brünig und dem Weissenstein eher stärker sein dürften. Der Festsieg bleibt dennoch das Ziel.

Zum Favoritenkreis gehört Matthias Aeschbacher, er kriegt es im Anschwingen mit Joel Ambühl zu tun. Zum Duell zweier Schwingerkönige kommt es indes nicht. Kilian Wenger, der zum Auftakt auf Joel Wicki getroffen wäre, musste sich wegen ­Rückenproblemen und einem ­viralen Infekt zurückziehen. Zu beachten gilt es überdies den Nordostschweizer Armon Orlik. Die letztjährige Austragung wurde von diversen höchst fragwürdigen Entscheiden im Einteilungskampfgericht überschattet; es gab Kranzgewinner, die gegen fünf Eidgenossen antreten mussten, andere gegen gar keinen. Josias Wittwer triumphierte sensationell, der Kandertaler sorgte für den erst fünften Berner Sieg in den vergangenen 50 Jahren. Zuvor hatten 2014 gemeinsam Stucki und Wenger, 1993 Adrian Käser und 1986 Niklaus Gasser obenaus geschwungen.

