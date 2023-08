Für neues Oberstufenzentrum – Bern plant provisorische Turnhalle auf dem Springgartenareal Neben dem Nationalen Pferdesportzentrum soll eine Traglufthalle aufgestellt werden. Der Standort sorgt nun aber für Irritationen.

Ähnlich wie hier in Richterswil/ZH soll in Bern eine Traglufthalle aufgestellt werden – allerdings nicht als Tennishalle, sondern als provisorische Turnhalle. Foto: Michael Trost

Auf dem Springgartenareal will die Stadt Bern vorübergehend eine Traglufthalle aufstellen. Sie soll ab 2024 für fünf Jahre als provisorische Turnhalle der neuen Volksschule Baumgarten dienen. Das schreibt der Gemeinderat in seinem am Montag publizierten Bericht auf ein Postulat der Fraktionen GLP/JGLP und GFL/EVP. Das Parlament hatte den Vorstoss vor knapp einem Jahr überwiesen.

Das neue Oberstufenzentrum entsteht in einem ehemaligen Bürogebäude unweit der Siedlung Baumgarten. Den Kredit dafür sprach das Volk im Mai 2022. Die Turnhalle sollte auf dem Sportrasenplatz Bitzius zu stehen kommen – und zwar für ungefähr 20 bis 25 Jahre.

Dieses «pikante Detail» sei vielen Leuten zunächst entgangen, schrieben die Verfasserinnen des Vorstosses. Nun sorge er für Unmut. Der Sportplatz werde rege genutzt und sei ein beliebter Quartiertreffpunkt. Das Parlament rief den Gemeinderat deshalb auf, alternative Standorte für die Turnhalle zu prüfen.

Die Stadtregierung nahm sechs Standorte unter die Lupe, wie aus dem Bericht hervorgeht. Fündig wurde sie bei der Burgergemeinde. Ihr gehört das Springgartenareal, das sie an die Genossenschaft Nationales Pferdezentrum (NPZB) vermietet.

Burger und NPZB seien «im Sinn einer Notlösung» bereit, der Stadt eine Fläche von rund tausend Quadratmetern an der Ecke Mingerstrasse/Bolligenstrasse zu vermieten. Da die Burgergemeinde eine Überbauung plant, ist das Mietverhältnis auf Ende 2028 befristet.

Halle vorhanden

Die Stadt ist im Besitz einer Traglufthalle, die bei der Sanierung der Turnhalle Spitalacker als Provisorium diente. Diese könne nun auf dem Springgartenareal aufgestellt werden, schreibt der Gemeinderat. Die Inbetriebnahme ist per August 2024 geplant. Die jährliche Miete beträgt 24'000 Franken. Die Anlagekosten für die Bereitstellung des Provisoriums belaufen sich auf 1,6 Millionen Franken.

Die Suche nach einem dauerhaften Standort für die Turnhalle der Volksschule Baumgarten werde weitergeführt, schreibt der Gemeinderat.

