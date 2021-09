So baut man klimafreundlich – Für netto null CO₂ will er im Holzbau hoch hinaus Für Stefan Zöllig sind die Tage des CO₂-intensiven Bauens mit Beton gezählt. Er setzt auf einen industriellen Holzbau, der nichts mit Chalet-Romantik zu tun hat. Simon Thönen

Im Bernapark sind auf dem Gebäude der alten Papierfabrik zwei Etagen Wohnungen aus Holz aufgebaut. Foto: Barbara Héritier

Stahl und Beton sind die dominierenden Baustoffe – und sie sind sehr CO₂-intensiv. Allein die Zementwerke in der Schweiz waren 2019 für gut 6 Prozent des nationalen CO₂-Ausstosses verantwortlich, was die Baubranche insgesamt zu einem Klimasünder macht. Die Mission von Stefan Zöllig ist es, dies zu ändern. Er setzt auf Holz als Baustoff, allerdings in einer modernen Form, die wenig mit den gängigen Vorstellungen gemein hat.

«Ein Kubikmeter armierter Beton verursacht rund 500 Kilogramm CO₂-Ausstoss, ein Kubikmeter Holz speichert dagegen eine Tonne CO₂», lautet die Kennzahl von Zöllig. Denn ein Baum speichert in seiner Lebenszeit CO₂. Wird das Holz nach seiner Fällung verbrannt oder vermodert der tote Baum im Wald, wird das CO₂ wieder freigesetzt. Dies passiert nicht, wenn man es verbaut. Dann bleibt es gespeichert – zumindest so lange, wie das Gebäude oder der Bauteil besteht.