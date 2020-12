Masken in Berner Kitas – «Für Kinder sind Masken nur eine langweilige Verkleidung» Nehmen kleine Kinder Schaden, wenn das Betreuungspersonal in Kitas Masken trägt? Was Berner Institutionen

und eine Entwicklungspsychologin dazu sagen. Jael Amina Kaufmann

Immer mehr Betreuende tragen in Kitas Schutzmasken – über die Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder wird kontrovers diskutiert. Foto: Keystone

Das Betreuungspersonal in Kitas trägt immer häufiger Masken – doch wie reagieren Kinder darauf? Nachdem Mitarbeitende diverser Betriebe und sogar psychologische Fachpersonen Bedenken geäussert hatten, begannen sich auch Eltern Sorgen zu machen. Ihre Angst: Die Kinder könnten in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden.

Pflicht sind Masken in Berner Kitas im Unterschied zu anderen Kantonen zwar nicht, aber durchaus empfohlen. Im Alltag gehen die Institutionen unterschiedlich damit um, wie eine kleine Umfrage ergibt: In den fünfzehn von der Stadt betriebenen Kitas sowie den neun Einrichtungen des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins (SGF) sind Masken üblich, in den sieben Kitas der Stiftung Kindertagesstätten Bern nicht.