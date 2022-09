Der schönste Park in Biel – Für Katzen und Karpfen Wenn ein Bürger seiner Stadt eine Oase schenkt: BE-Post-Kolumnistin Simone Lippuner darüber, was das Erbe von verstorbenen Einwohnern mit dem Klimawandel zu tun hat.

Simone Lippuner

Im Bieler Elfenaupark finden Menschen Ruhe und Katzen Menschen. Foto: Simone Lippuner

Lieber Francis Meyer



Und liebe Bernerinnen, Oberländer, Emmentaler: An dieser Stelle dürft ihr nicht aussteigen, nur weil ihr Francis Meyer nicht kennt! Es geht in diesem Brief um mehr, als um einen dahingeschiedenen Bieler, der mit seinem Geld die halbe Stadt aufgemöbelt, Millionen in alte Bauten investiert und somit das teilweise etwas schmutzige Biel zum Glänzen gebracht hat.