Tiermedizin aus Bern-Bümpliz – Für jedes Tier eine andere Spritze Bei der Berner Pharmaherstellerin Graeub läuft vieles überraschend anders. Trotzdem – oder gerade deswegen – kann sie auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken. Mischa Stünzi

Wer teuer in der Schweiz produziert, muss auf die Qualität achten: Jede abgefüllte Flasche wird von einer Mitarbeiterin kontrolliert. Foto: Franziska Rothenbühler

Firma Graeub? Nie gehört. Dabei ist das Unternehmen aus Bümpliz eine grosse Nummer – zumindest in der Welt der Tiermedizin. Als eines der letzten produziert es noch in der Schweiz Arzneien für Fido, Mizi und Berta. Und das Pharmaunternehmen ist für so manche Überraschung gut.