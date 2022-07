Aggressives Marketing an der WM – Für jedes Rennen gibt es ein neues Paar Superschuhe Die Farbe scheint wichtig, doch der Inhalt entscheidet: Nur wer mit unverbrauchten Spikes läuft, kann auch schnell sein. Doch sie bergen auch Gefahren. Monica Schneider

Pumas neue Superschuhe: Der Norweger Karsten Warholm startete in den 400-m-Hürden-Vorläufen mit einem Modell in Orange. Foto: Christian Petersen (Getty Images)

Noch immer sind sie unterwegs im WM-Village, die Athletinnen und Athleten mit ihrer Schuhschachtel unter dem Arm. Manchmal tragen sie auch zwei Boxen mit sich, und diese enthalten, womit sie noch bessere Zeiten erreichen sollen: die Superschuhe, welche die Sprinter erstmals an den Spielen in Tokio im vergangenen Jahr getragen haben. Damals resultierten in vielen Rennen Fabelzeiten, es war der Schritt in eine neue Ära. Der neuartige Schaum im vorderen Teil der Sohle soll die Energie nach dem Auftreten zurückgeben, die darin liegende Carbonplatte einen Katapulteffekt haben – damit der Speed maximal wird.