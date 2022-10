Podcast zum Schweizer Fussball – «Für Imeri laufen die ersten Monate bei YB erstaunlich schlecht» Wird das YB-Umfeld trotz Tabellenführung ungeduldig? Reichen Emotionen, um den FCZ vom Tabellenende zu holen? Bewegt sich der FCB nur, wenn er unbedingt muss? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist ein kleiner Rundumschlag, zu dem Dominic Wuillemin ausholt. In der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts blickt er auf die Resultate der Schweizer Clubs in europäischen Wettbewerben und findet wenig, was ihn positiv stimmt. Da sind die in der Qualifikation gescheiterten Young Boys und Lugano. Da ist der FC Zürich, den Wuillemin nach einem 1:5 und einem 0:5 gegen Eindhoven flugs zum «wohl schlechtesten Team überhaupt, das in diesem Jahr an einem europäischen Wettbewerb teilnimmt», kürt. Und da ist der FC Basel, der aus zwei Spielen gegen Bratislava immerhin einen Punkt holt. Wuillemins vernichtendes Fazit: «Es ist ein sehr trostloses Bild, das der Schweizer Fussball abgibt.»

Mit genauerem Blick auf den FC Basel und dessen Systemwechsel am Sonntag beim 0:0 gegen Servette fragt Thomas Schifferle ausserdem: «Weiss Alex Frei überhaupt, was er will?» Und bekommt von Tilman Pauls die Antwort: «Ich glaube schon.» Aber dann ist da diese Startaufstellung in Genf, in der Frei alle Flügelspieler draussen gelassen hat. Und die hat Pauls durchaus überrascht: «Zumal Frei in Bratislava gesagt hat, er wolle künftig nicht mehr so viele Spieler wechseln.» Aber vielleicht ist es beim FCB derzeit einfach so, wie es Pauls sagt: «Die Basler brauchen immer jemanden, der sie etwas piekst. Etwa, wenn man in Bratislava plötzlich 1:3 hinten liegt. Dann kommt Bewegung rein.»

Ausserdem diskutieren wir über den Machtkampf beim FC Luzern. Wir reden über Mario Balotelli, der vielleicht doch mehr ist als ein sehr teurer PR-Gag des FC Sion. Wir fragen uns, ob Winterthur bald die kriselnden Grasshoppers überholt. Und wir schauen kurz auf die erfolgreiche WM-Qualifikation der Schweizer Frauen.

Wann welches Thema besprochen wird

03:20 FC Sion - FC Luzern

15:18 Winterthur - GC

24:18 Servette - FC Basel

35:49 FC Zürich - Young Boys

55:52 Schweizer Frauen an der WM

